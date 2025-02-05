Зеленский: ситуация на Запорожском направлении улучшилась

"Важно, что в Запорожской области мы держим ситуацию. Она лучше", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что россияне тормозили ротации миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

"Вы знаете, на Запорожском направлении, именно там, был мост, где ротации эти проходили, потому что этот мост, он был контактным, скажем так, мостом войск наших и врага. И сейчас то, что россияне не хотели и тормозили ротации миссии МАГАТЭ, потому что мы продвинулись вперед. И они хотят продолжать ротацию на том же мосту", - отметил президент.

По словам Зеленского, сейчас самая сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, где враг сосредоточил все усилия.

"Понимаем, где они хотят проводить контрнаступательные действия, где они увеличивают количество войск", - добавил глава государства.