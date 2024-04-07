Зеленский: ситуация в Харькове очень жесткая, ищем возможности дать больше защиты неба
Россияне продолжают обстреливать Харьков, ситуация в городе - очень сложная. В то же время украинские власти ищут возможность дать Харькову больше защиты от воздушных ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.
"Ситуация в городе - очень жесткая, постоянный российский террор, теперь еще и фактически ежедневно - авиабомбами. Мы ищем возможности дать Харькову больше защиты неба - и это задача как для военных, так и для всех дипломатов Украины - для каждого и каждого отвечающего за международную коммуникацию, кто ежедневно должен быть в диалоге с партнерами", - подчеркнул глава государства.
Россия хочет превратить Харьков в "серую зону"
Издание The Economist опубликовало в воскресенье, 7 апреля, публикацию, посвященную ситуации в Харькове. В ней The Economist со ссылкой на военные источники в Украине пишет, что Россия хочет превратить Харьков в так называемую "серую зону", непригодную для проживания гражданских.
В то же время The Economist привел комментарий мэра Харькова Игоря Терехова по поводу такой угрозы. По его словам, город в начале российского вторжения переживал и худшие моменты, поэтому не собирается сдаваться.
"Как можно сделать такой город "серой зоной"? Люди не уйдут, потому что они уже уезжали, потом вернулись. Их уже достаточно мучили", - цитирует Терехова The Economist.
Ситуация в Харькове
В последнее время россияне усилили свои удары по Харькову, начав в то же время информационную кампанию для запугивания населения якобы повторным наступлением на город. Однако украинское военно-политическое руководство уверяет, что угрозы повторного наступления врага на Харьков сегодня нет. Но Харьков не защищен для ударов с воздуха.
Недавно россияне впервые применили против Харькова управляемые авиабомбы. Более того, враг изменил свою тактику ударов по городу, сделав ее еще более смертоносной. Оккупанты повторно атакуют места первых ударов, когда туда приезжают спасатели.
В ночь на 7 апреля в Харькове один из российских БПЛА попал в частный дом, произошел пожар. В результате атаки три человека пострадали.
Несколько атак на Харьков произошло и в течение дня 7 апреля. В результате вражеских ударов пострадали, по меньшей мере, четверо жителей города.
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