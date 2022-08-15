Зеленский о ситуации на фронте: сопротивляемся на востоке и давим врага на юге

По его словам, в целом ситуация на фронте - без существенных изменений.

"Ситуация на передовой за минувшие сутки не претерпела существенных изменений. Продолжается героическое сопротивление наших военных на Донбассе, Харьковщине. Давим на врага на юге нашей страны", - сказал президент.

Он также поблагодарил украинских артиллеристов, разведчиков, СБУ и всех других, "кто обеспечивает последовательное уничтожение командных пунктов оккупантов и их складов и боеприпасов".

Ранее Генштаб сообщил, что российские оккупанты пытались прорвать оборону украинских военных на направлении Казачья Лопань - Уды в Харьковской области. При этом вооруженные силы отбили все вражеские наступления на Донбассе.

Напомним, украинские военные 14 августа ликвидировали 200 оккупантов. Всего с начала полномасштабной аргессии РФ потеряла 43 750 своих военных.

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