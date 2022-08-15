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Зеленський про ситуацію на фронті: чинимо опір на сході і тиснемо ворога на півдні

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Збройні сили продовжують героїчний опір на сході України, на півдні воїни тиснуть на ворога.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

За його словами, в цілому ситуація на фронті - без істотних змін.

"Ситуація на передовій за минулу добу не зазнала суттєвих змін. Триває героїчний опір наших військових на Донбасі, Харківщині. Тиснемо на ворога на півдні нашої країни", - сказав президент.

Він також подякував українським артилеристам, розвідникам, СБУ та всім іншим, "хто забезпечує послідовне знищення командних пунктів окупантів та їхніх складів і боєприпасів".

Раніше Генштаб повідомив, що російські окупанти намагалися прорвати оборону українських військових на напрямку Козача Лопань - Уди в Харківській області. При цьому збройні сили відбили всі ворожі наступи на Донбасі.

Нагадаємо, українські військові 14 серпня ліквідували 200 окупантів. Всього з початку повномасштабної агресії РФ втратила 43 750 своїх військових.

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Володимир Зеленський