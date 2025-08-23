Зеленський синхронізував канадський пакет санкцій проти родичів Путіна

Україна повністю синхронізувала санкції, які в цьому році запровадила Канада проти 139 фізичних та юридичних осіб, що працюють на війну Росії. Серед них є родичі глави Кремля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента України.
Зокрема, сьогодні Володимир Зеленський підприсав указ про синзранізацію санкцій. На сайті президента вказано, що вони торкнулися 74 осіб і 65 юридичних осіб, які причетні до
Причому в санкційному списку, який синхронізувала Україна, фігурують родичі Володимира Путіна, а саме:
Щодо юридичних осіб, на сайті президента виділили деякі з компаній та пояснили, чим вони займаються. Зокрема:
"Ці санкції також уже частково синхронізовані у європейських партнерів. Україна продовжить працювати над синхронізацією санкцій інших союзників, а також разом із партнерами готує рішення щодо синхронізації українських санкцій у юрисдикціях партнерів", - резюмували на сайті президента.
Нагадаємо, що Зеленський підписав також другий указ. Він стосується санкцій проти 28 осіб, які залучені до ведення бізнесу на тимчасово окупованій території України та пропагандистської діяльності. Серед них, зокрема, блогери та військові кореспонденти.
Відомо, що у списку 4 громадянина Ірану, а решта - громадяни Росії та України.