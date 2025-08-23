RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский синхронизировал канадский пакет санкций против родственников Путина

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Украина полностью синхронизировала санкции, которые в этом году ввела Канада против 139 физических и юридических лиц, работающих на войну России. Среди них есть родственники главы Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

В частности, сегодня Владимир Зеленский издал указ о синзранизации санкций. На сайте президента указано, что они коснулись 74 человек и 65 юридических лиц, которые причастны к

  • промышленной и энергетической отраслям РФ;
  • российского ВПК;
  • пропаганде российских нарративов за рубежом;
  • информационных операций против Украины;
  • и также ограничения касаются представителей органов государственной власти России и силовых структур Беларуси.

Причем в санкционном списке, который синхронизировала Украина, фигурируют родственники Владимира Путина, а именно:

  • Людмила Очеретная - бывшая жена Путина;
  • Артур Очеретный - ее нынешний муж;
  • Михаил Путин - двоюродный брат Путина;
  • Михаил Шеломов - племянник Путина;
  • Игорь Зеленский - бывший муж дочери Путина.

Что касается юридических лиц, на сайте президента выделили некоторые из компаний и объяснили, чем они занимаются. В частности:

  • "Олчипс" - поставляет в Россию товары двойного назначения (микроэлектроника);
  • китайская компания "Хенгуэ Тек" - поставщик электронных интегральных схем;
  • китайская "Вай-эй-эйч Электроникс Эйч-кей Ко" - дистрибьютор электронных компонентов;
  • кипрский "Азия Шиппинг Холдинг" - владелец судов, перевозящих оружие и боеприпасы из КНДР в РФ;
  • "Парамаунт Энерджи энд Коммодитис СА" - связана с российской торговлей нефтью;
  • также под санкциями оказались лица, имеющие отношение к компании "Трансморфлот" и Архангельскому морскому порту.

"Эти санкции также уже частично синхронизированы у европейских партнеров. Украина продолжит работать над синхронизацией санкций других союзников, а также вместе с партнерами готовит решение о синхронизации украинских санкций в юрисдикциях партнеров", - резюмировали на сайте президента.

Другие санкции

Напомним, что Зеленский подписал также второй указ. Он касается санкций против 28 человек, которые вовлечены в ведение бизнеса на временно оккупированной территории Украины и пропагандистской деятельности. Среди них, в частности, блогеры и военные корреспонденты.

Известно, что в списке 4 гражданина Ирана, а остальные - граждане России и Украины.

Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссийская ФедерацияВойна в Украине