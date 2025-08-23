Зеленский синхронизировал канадский пакет санкций против родственников Путина

Украина полностью синхронизировала санкции, которые в этом году ввела Канада против 139 физических и юридических лиц, работающих на войну России. Среди них есть родственники главы Кремля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента Украины.
В частности, сегодня Владимир Зеленский издал указ о синзранизации санкций. На сайте президента указано, что они коснулись 74 человек и 65 юридических лиц, которые причастны к
Причем в санкционном списке, который синхронизировала Украина, фигурируют родственники Владимира Путина, а именно:
Что касается юридических лиц, на сайте президента выделили некоторые из компаний и объяснили, чем они занимаются. В частности:
"Эти санкции также уже частично синхронизированы у европейских партнеров. Украина продолжит работать над синхронизацией санкций других союзников, а также вместе с партнерами готовит решение о синхронизации украинских санкций в юрисдикциях партнеров", - резюмировали на сайте президента.
Напомним, что Зеленский подписал также второй указ. Он касается санкций против 28 человек, которые вовлечены в ведение бизнеса на временно оккупированной территории Украины и пропагандистской деятельности. Среди них, в частности, блогеры и военные корреспонденты.
Известно, что в списке 4 гражданина Ирана, а остальные - граждане России и Украины.