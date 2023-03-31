Зеленський про Сі Цзіньпіна: готові говорити з лідерами, що вагаються

"Що у нас з лідером Китаю? Мені здається, що це якраз один з лідерів, які вагаються. Але, мені здається, для нас важливо робити все, щоб задіяти в перемозі над війною максимум держав, як би далеко вони не були", - заявив Зеленський.

За його словами, якщо значна кількість держав стануть на бік України та допоможуть завершити війну, це буде перемога миру над війною. Це також буде прикладом для всіх країн, які думають про агресію.

"Тому ми відправляємо сигнали таким державам (що вагаються - ред.) і кажемо, що готові зустрічатися, говорити, і разом перемагати агресію РФ. Очікуємо на відповіді деяких держав", - додав президент.