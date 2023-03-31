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У Китаї допустили можливість зустрічі Сі Цзіньпіна і Зеленського

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Пекін, П'ятниця 31 березня 2023 11:19
У Китаї допустили можливість зустрічі Сі Цзіньпіна і Зеленського Фото: президент України Володимир Зеленський та лідер Китаю Сі Цзіньпін (колаж РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Можливість зустрічі або телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським та лідером Китаю Сі Цзіньпіном не виключена. Це питання обговорювалося між Києвом і Пекіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника Китаю у ЄС Фу Цуня, якого цитує Financial Times.

"Телефонна розмова або зустріч Зеленського з головою КНР Сі Цзіньпіном можлива", - сказав китайський дипломат.

За його словами, це питання обговорювали представники України та Китаю.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше в ЗМІ повідомляли, що після поїздки у Москву китайський лідер Сі Цзіньпін може поговорити з Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запросив Сі Цзіньпіна в Україну.

На що в Пекіні заявили, що продовжують підтримувати діалог зі всіма сторонами "українського питання". Проте інформації про візит лідера Сі Цзіньпіна до України немає.

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