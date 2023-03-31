Зеленский о Си Цзиньпине: готовы говорить с колеблющимися лидерами

"Что у нас с лидером Китая? Мне кажется, что это как раз один из колеблющихся лидеров. Но, мне кажется, для нас важно делать все, чтобы задействовать в победе над войной максимум государств, как бы далеко они ни были", - заявил Зеленский.

По его словам, если значительное количество государств станут на сторону Украины и помогут завершить войну, это будет победа мира над войной. Это также будет примером для всех стран, которые думают про агрессию.

"Поэтому мы отправляем сигналы таким государствам (колеблющимся - ред.) и говорим, что готовы встречаться, говорить, и вместе побеждать агрессию РФ. Ожидаем ответы некоторых государств", - добавил президент.