Зеленський: Сі Цзіньпін дав мені слово, що не постачатиме зброю Росії

"У мене була телефонна розмова з лідером Китаю (у квітні 2023 року - ред.), тоді він сказав, що не даватиме зброю Росії. Якщо він поважна людина, то не буде цього робити, бо дав мені слово", - наголосив Зеленський.

У свою чергу Байден підтвердив, що КНР не надає своєї зброї Росії. Але країна може надавати росіянам технології, і це також допомога.