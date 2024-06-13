Зеленський: Сі Цзіньпін дав мені слово, що не постачатиме зброю Росії

Лідер Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв, що його країна не надаватиме Росії зброю для війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час пресконференції з президентом США Джо Байденом.
"У мене була телефонна розмова з лідером Китаю (у квітні 2023 року - ред.), тоді він сказав, що не даватиме зброю Росії. Якщо він поважна людина, то не буде цього робити, бо дав мені слово", - наголосив Зеленський.
У свою чергу Байден підтвердив, що КНР не надає своєї зброї Росії. Але країна може надавати росіянам технології, і це також допомога.
Нагадаємо, наприкінці травня міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що британська розвідка має інформацію про плани Китаю постачати зброю Росії.
До цього офіційні представники Євросоюзу і не тільки заявляли, що Китай передає Росії товари подвійного призначення, які можуть використовуватися в оборонній промисловості.
Також про це говорив президент України Володимир Зеленський. За його словами, в Росії потрапляють елементи зброї Китаю. Але, водночас, глава держави наголосив, що у російській зброї знаходять і деталі західного виробництва.
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