Зеленский: Си Цзиньпин дал мне слово, что не будет поставлять оружие России

"У меня был телефонный разговор с лидером Китая (в апреле 2023 года - ред.), тогда он сказал, что не будет давать оружие России. Если он уважаемый человек, то не будет этого делать, потому что дал мне слово", - подчеркнул Зеленский.

В свою очередь Байден подтвердил, что КНР не предоставляет свое оружие России. Но страна может предоставлять россиянам технологии, и это тоже помощь.