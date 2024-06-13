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Зеленский: Си Цзиньпин дал мне слово, что не будет поставлять оружие России

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Лидер Китая Си Цзиньпин пообещал, что его страна не будет предоставлять России оружие для войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.

"У меня был телефонный разговор с лидером Китая (в апреле 2023 года - ред.), тогда он сказал, что не будет давать оружие России. Если он уважаемый человек, то не будет этого делать, потому что дал мне слово", - подчеркнул Зеленский. 

В свою очередь Байден подтвердил, что КНР не предоставляет свое оружие России. Но страна может предоставлять россиянам технологии, и это тоже помощь. 

Что предшествовало

Напомним, в конце мая министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что у британской разведки есть информация о планах Китая поставлять оружие России.

До этого официальные представители Евросоюза и не только заявляли, что Китай передает России товары двойного назначения, которые могут использоваться в оборонной промышленности.

Также об этом говорил и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в Россию попадают элементы оружия Китая. Но, в то же время, глава государства подчеркнул, что в российском оружии находят и детали западного производства.

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