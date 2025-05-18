Зеленський схвильований перед розмовою Путіна з Трампом. WP дізнались причину

Трамп планує подзвонити Зеленському та Путіну

Нагадаємо, що вчора, 17 травня, Трамп заявив про намір провести телефонні розмови з Путіним та Зеленським. Зробити це він планує вже завтра, 19 травня, сподіваючись, що саме ці контакти допоможуть досягти перемир’я в Україні.

У Кремлі вже підтвердили підготовку до розмови - відповідну заяву зробив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Тим часом у команді Зеленського озвучили свої очікування від діалогу Трампа з Путіним.

Зауважимо, що раніше експерт із питань геополітики Михайло Самусь зазначив, що тристоронні переговори між лідерами США, України та Росії могли б стати серйозною психологічною баталією. Водночас, на його думку, саме Зеленський мав би в ній перевагу.

Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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