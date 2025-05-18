Зеленский взволнован перед разговором Путина с Трампом. WP узнали причину

Президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение обеспокоены возможными договоренностями между российским диктатором Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
По данным издания, Зеленский и его главные помощники хотят убедиться, что Путин и Трамп после завтрашнего телефонного разговора, не поставят Украину перед свершившимся фактом, который она не сможет принять.
Об этом сообщил американский дипломат, который говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить деликатные дипломатические разговоры.
Напомним, что вчера, 17 мая, Трамп заявил о намерении провести телефонные разговоры с Путиным и Зеленским. Сделать это он планирует уже завтра, 19 мая, надеясь, что именно эти контакты помогут достичь перемирия в Украине.
В Кремле уже подтвердили подготовку к разговору - соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Между тем в команде Зеленского озвучили свои ожидания от диалога Трампа с Путиным.
Заметим, что ранее эксперт по вопросам геополитики Михаил Самусь отметил, что трехсторонние переговоры между лидерами США, Украины и России могли бы стать серьезной психологической баталией. В то же время, по его мнению, именно Зеленский имел бы в ней преимущество.
Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
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