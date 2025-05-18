Зеленский взволнован перед разговором Путина с Трампом. WP узнали причину

Трамп планирует позвонить Зеленскому и Путину

Напомним, что вчера, 17 мая, Трамп заявил о намерении провести телефонные разговоры с Путиным и Зеленским. Сделать это он планирует уже завтра, 19 мая, надеясь, что именно эти контакты помогут достичь перемирия в Украине.

В Кремле уже подтвердили подготовку к разговору - соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Между тем в команде Зеленского озвучили свои ожидания от диалога Трампа с Путиным.

Заметим, что ранее эксперт по вопросам геополитики Михаил Самусь отметил, что трехсторонние переговоры между лидерами США, Украины и России могли бы стать серьезной психологической баталией. В то же время, по его мнению, именно Зеленский имел бы в ней преимущество.

Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

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