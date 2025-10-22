ua en ru
Зеленський схвалив збільшення видатків на оборону на 325 млрд гривень

Україна, Середа 22 жовтня 2025 10:12
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до закону про державний бюджет на 2025 рік. Видатки на оборону зростуть ще на 325 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт №14103.

Верховна Рада ухвалила цей закон 21 жовтня.

Як зазначила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, закон допоможе нам виконати наші зобовʼязання перед нашими захисниками і захисницями і забезпечити вчасну виплату зарплат.

За її словами, на оборону будуть витрачені відсотки від заморожених російських активів.

"Адже частина цих коштів 294,3 млрд грн ми забезпечуємо за рахунок європейської частки ERA loans - безповоротної позики на основі відсотків від заморожених російських активів", - додала вона.

Що передбачає закон

Як повідомила голова Бюджетного комітету Роксолана Підласа, будуть збільшені видатки:

  • 210,9 млрд гривень - ЗСУ,
  • 99,1 млрд гривень - виробництво і закупівля зброї і боєприпасів для ЗСУ,
  • 8,1 млрд гривень - Національній гвардії,
  • 4,3 млрд гривень - для закупівлі дронів, яку здійснює Держспецзв’язку,
  • 1,3 млрд гривень - для СБУ,
  • 918 млн гривень - Державній спеціальній службі транспорту,
  • 83 млн гривень - Державній прикордонній службі,
  • 28,8 млн гривень - для ГУР МО,
  • 8 млн гривень - для СЗР.

Видатки на оборону 2025 року

У держбюджеті України на 2025 рік видатки на оборону були закладені в сумі 2,22 трлн гривень з 3,94 трлн гривень в цілому. У липні Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету про збільшення видатків на безпеку та оборону на 412 млрд гривень до 2,63 трлн гривень.

Після останнього голосування видатки зростуть до 2,95 трлн гривень.

