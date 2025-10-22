Зеленский одобрил увеличение расходов на оборону на 325 млрд гривен
Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон о государственном бюджете на 2025 год. Расходы на оборону вырастут еще на 325 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект №14103.
Верховная Рада приняла этот закон 21 октября.
Как отметила премьер-министр Юлия Свириденко, закон поможет нам выполнить наши обязательства перед нашими защитниками и защитницами и обеспечить своевременную выплату зарплат.
По ее словам, на оборону будут потрачены проценты от замороженных российских активов.
"Ведь часть этих средств 294,3 млрд грн мы обеспечиваем за счет европейской части ERA loans - безвозвратного займа на основе процентов от замороженных российских активов", - добавила она.
Что предусматривает закон
Как сообщила председатель Бюджетного комитета Роксолана Пидласа, будут увеличены расходы:
- 210,9 млрд гривен - ВСУ,
- 99,1 млрд гривен - производство и закупка оружия и боеприпасов для ВСУ,
- 8,1 млрд гривен - Национальной гвардии,
- 4,3 млрд гривен - для закупки дронов, которую осуществляет Госспецсвязи,
- 1,3 млрд гривен - для СБУ,
- 918 млн гривен - Государственной специальной службе транспорта,
- 83 млн гривен - Государственной пограничной службе,
- 28,8 млн гривен - для ГУР МО,
- 8 млн гривен - для СВР.
Расходы на оборону 2025 года
В госбюджете Украины на 2025 год расходы на оборону были заложены в сумме 2,22 трлн гривен из 3,94 трлн гривен в целом. В июле Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет об увеличении расходов на безопасность и оборону на 412 млрд гривен до 2,63 трлн гривен.
После последнего голосования расходы вырастут до 2,95 трлн гривен.