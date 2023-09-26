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Зеленський схвалив обов'язкове звітування політичних партій

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський підписав №9419-1 про відновлення звітування політичних партій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від фракції "Голос" Ярослава Железняка у Telegram.

Згідно із законом, протягом 90 днів із дня набуття законом чинності партії мають подати до НАЗК звіти за періоди дії карантинних обмежень та воєнного стану.

Для партій, які не мають державного фінансування, цей строк складає 120 днів.

Далі НАЗК має перевірити звіти протягом 60 днів. Ще на 60 днів відтерміновується вступ у дію відповідних положень. Тобто на подання перших звітів можна очікувати до п’яти місяців.

Окрім того, вже з наступних парламентських виборів пропонується зменшити поріг для отримання права на державне фінансування з 5% голосів до 3%. 

Зазначимо, що відновлення партійного звітування про фінанси - це одна з вимог громадського сектору та G7.

Звітування політичних партій

Нагадаємо, звітування призупинили ще у 2020 році. Спочатку через пандемію COVID-19, а потім у зв'язку з воєнним станом.

При цьому 23 серпня Верховна Рада підтримала законопроєкт, який відновлює обов’язкове фінансове звітування політичних партій.

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