Зеленский одобрил обязательную отчетность политических партий

Согласно закону, в течение 90 дней со дня вступления закона в силу партии должны подать в НАПК отчеты за периоды действия карантинных ограничений и военного положения.

Для партий, у которых нет государственного финансирования, этот срок составляет 120 дней.

Далее НАПК должна проверить отчеты в течение 60 дней. Еще на 60 дней откладывается вступление в действие соответствующих положений. То есть на представление первых отчетов можно ждать до пяти месяцев.

Кроме того, уже со следующих парламентских выборов предлагается снизить порог для получения права на государственное финансирование с 5% голосов до 3%.

Отметим, что возобновление партийной отчетности о финансах - это одно из требований общественного сектора и G7.

Отчеты политических партий

Напомним, отчетность приостановили еще в 2020 году. Сначала из-за пандемии COVID-19, а затем в связи с военным положением.

При этом 23 августа Верховная Рада поддержала законопроект, возобновляющий обязательную финансовую отчетность политических партий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.