Зеленский у Шустера: о чем говорил президент

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в программе “Свобода слова Савика Шустера”. Подробнее о том, что рассказал глава государства - в материале РБК-Украина.

Первой волны коронавируса в Украине еще нет

По словам Зеленского, первой волны COVID-19 в Украине пока еще нет. Президент подчеркнул важность самоизоляции и соблюдения карантина во время пасхальных праздников, чтобы не допустить появления волны заболеваемости.

"Все, что касается Пасхи. Я уверен, что у нас другого шага как встречать эти праздники дома, их нет. Потому что может быть волна. У нас пока что у нас нет волны. Уже говорят, у нас даже нет первой большой волны. А вы видите, что в мире уже говорят вторая волна и может быть третья волна. У нас нет. Мы это сдерживаем. Но статистика правдива, она такая есть", - заявил Зеленский.

После Пасхи количество больных может быть от 2 до 10%

Президент заявил о том, что если на Пасху в Украине будут происходить большие скопления людей, то после праздников в стране может начаться волна инфицирования.

“Мы можем иметь страшную статистику. От 2 до 10% заболевших от всего украинского населения", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что при статистике заболеваемости в 10% врачам придется выбирать, кому жить.

Смягчение карантина

Зеленский заявил о том, что 24 апреля (дата, до которой объявлен карантин, - ред) правительство сделает заявление о карантине в Украине дальнейших шагах в борьбе с коронавирусом.

“Люди поймут, какие мероприятия по карантину будут смягчены. Те отрасли, которые для нас очень важны будут открываться. Частично может быть смягчение в мае со стороны транспорта. Такие вещи будут", - заявил он.

Кредитные программы для поддержки бизнеса

Кабинет министров разрабатывает программу для поддержки малого и среднего бизнеса, который пострадал от коронавируса и в дальнейшем будет страдать от экономического кризиса. По словам президента, она будет включать в себя упрощение налогового давления, кредитные каникулы, и возможность получать кредиты под 5-7-9%.

Кредит МВФ

Украина рассчитывает получить от МВФ хотя бы 8 млрд долларов. Кроме того, по словам президента, финансовую помощь выделят Всемирный банк и Евросоюз. Общая сумма получится в размере около 10 млрд долларов.

Зеленский отметил, что кредит МВФ сейчас “как кровь для организма”.

“Может ли человек прожить без воды неделю? А зачем? С МВФ такая же ситуация. А зачем нам так рисковать, довести ситуацию до дефолта ... Если бы было спокойно, мы могли бы об этом говорить. Сейчас - это как кровь для организма. Сейчас мы договорились о минимум 8 млрд долларов. Плюс Всемирный банк. Ведь в целом, Всемирный банк, МВФ и деньги Европейского союза отдельно - это где-то на 10 млрд. Но рассчитываем хотя бы на 8”, - заявил Зеленский.

О монобольшинстве в Раде

В ответ на вопрос ограничится ли партия "Слуга народа" одним сроком в пять лет, президент ответил, что "если они хотят идти вперед, даже в шторм, они пойдут". По словам Зеленского, монобольшинство в парламенте находится под ударом и "все хотят, чтобы этот корабль утонул". Также президент отметил, что партия "Слуга народа" способна быстро менять Украину.

"Если они хотят идти вперед, даже в шторм, они пойдут. Но многие в этом шторме, в этом океане, в этой Верховной раде - очень много акул. Там много людей плавает, и хотят договориться с этой командой. А люди они разные. Все хотят, чтобы этот корабль утонул. Большинство", - отметил он.