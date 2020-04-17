Зеленський у Шустера: про що говорив президент

Президент України Володимир Зеленський виступив в програмі "Свобода слова Савіка Шустера". Детальніше про те, що розповів глава держави - в матеріалі РБК-Україна.

Першої хвилі коронавіруса в Україні ще немає

За словами Зеленського, першої хвилі COVID-19 в Україні поки ще немає. Президент підкреслив важливість самоізоляції і дотримання карантину під час великодніх свят, щоб не допустити появи хвилі захворюваності.

"Все, що стосується Пасхи. Я впевнений, що у нас іншого кроку як зустрічати ці свята вдома, їх немає. Бо що може бути хвиля. У нас поки що у нас немає хвилі. Вже кажуть, у нас навіть немає першої великої хвилі. А ви бачите, що в світі вже говорять друга хвиля і може бути третя хвиля. У нас немає. Ми це виконуємо. Але статистика правдива, вона така є", - заявив Зеленський.

Після Великодня кількість хворих може бути від 2 до 10%

Президент заявив про те, що якщо на Великдень в Україні будуть відбуватися великі скупчення людей, то після свят в країні може початися хвиля інфікування.

“Ми можемо мати страшну статистику. Від 2 до 10% хворих від всього українського населення", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що за статистикою захворюваності у 10% лікарям доведеться вибирати, кому жити.

Пом'якшення карантину

Зеленський заявив про те, що 24 квітня (дата, до якої оголошено карантин, - ред.) уряд зробить заяву про карантині в Україні подальших кроків у боротьбі з коронавірусом.

“Люди зрозуміють, які заходи по карантину будуть пом'якшені. Ті галузі, які дуже важливі для нас будуть відкриватися. Частково може бути пом'якшення в травні з боку транспорту. Такі речі будуть", - заявив він.

Кредитні програми для підтримки бізнесу

Кабінет міністрів розробляє програму для підтримки малого та середнього бізнесу, який постраждав від коронавіруса і надалі буде страждати від економічної кризи. За словами президента, вона буде включати в себе спрощення податкового тиску, кредитні канікули, і можливість отримувати кредити під 5-7-9%.

Кредит МВФ

Україна розраховує отримати від МВФ хоча б 8 млрд доларів. Крім того, за словами президента, фінансову допомогу нададуть Світовий банк і Євросоюз. Загальна сума вийде в розмірі близько 10 млрд доларів.

Зеленський зазначив, що кредит МВФ зараз "як кров для організму".

“чи Може людина прожити без води тиждень? А навіщо? З МВФ така ж ситуація. А навіщо нам так ризикувати, довести ситуацію до дефолту ... Якщо б було спокійно, ми могли б про це говорити. Зараз - це як кров для організму. Зараз ми домовилися про мінімум 8 млрд доларів. Плюс Світовий банк. Адже в цілому, Світовий банк, МВФ і гроші Європейського союзу окремо - це десь на 10 млрд. Але розраховуємо хоча б на 8", - заявив Зеленський.

Про монобільшість в Раді

У відповідь на питання чи обмежиться партія "Слуга народу" одним терміном на п'ять років, президент відповів, що "якщо вони хочуть йти вперед, навіть в шторм, вони підуть". За словами Зеленського, монобільшість в парламенті знаходиться під ударом і "всі хочуть, щоб цей корабель потонув". Також президент зазначив, що партія "Слуга народу" здатна швидко змінювати Україну.

"Якщо вони хочуть йти вперед, навіть в шторм, вони підуть. Але багато в цьому штормі, в цьому океані, в цій Верховній Раді - дуже багато акул. Там багато людей плаває, і хочуть домовитися з цією командою. А люди вони різні. всі хочуть, щоб цей корабель потонув. Більшість ", - зазначив він.