Зеленський - Шольцу: дякую за "цайтенвенде", у 2023 році ми маємо завершити її перемогою

Президент Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за допомогу та підтримку України у боротьбі з агресором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента в Twitter.

"Зброя, прихисток для понад мільйона українців, україноцентричне головування у G7, фінансова й технічна допомога, статус кандидата на вступ до ЄС. Дякую вам за "цайтенвенде", пане канцлере! У 2023 році ми маємо завершити її нашою спільною перемогою", - зазначив президент.

Зеленський наголосив на німецькій політиці "цайтенвенде" (тобто "переломний момент", "зміна епохи"), у рамках якої підтримка України значно збільшилася.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Німеччина експортувала рекордні обсяги зброї за рік на суму близько 8,35 млрд євро, понад чверть з якої призначено для України.

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