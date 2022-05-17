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Зеленский и Шольц озвучили условие для переговоров с Россией

Новина українською →
Украина, Вторник 17 мая 2022 14:24
Зеленский и Шольц озвучили условие для переговоров с Россией Фото: Олаф Шольц и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Оба политика уверены, что дипломатическое урегулироание войны в Украине возможно лишь после вывода войск РФ с территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя немецкого правительства Штеффена Хебештрайта по итогам переговоров.

"Канцлер и украинский президент обменялись информацией об актуальной военной и гуманитарной ситуации на Украине. Они согласились с тем, что дипломатическое переговорное решение между Украиной и Россией требует немедленного окончания боевых действий со стороны России и вывода российских войск из Украины", - сказал он.

Как сообщалось, ранее Владимир Зеленский пригласил канцлера Германии Олафа Шольца и федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера приехать в Киев.

Напомним, что ранее украинская власть отказалась принимать Штайнмайера в Киеве. Конфликт удалось уладить во время телефонного разговора президентов.

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