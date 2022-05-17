Зеленский и Шольц озвучили условие для переговоров с Россией
Президент Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Оба политика уверены, что дипломатическое урегулироание войны в Украине возможно лишь после вывода войск РФ с территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя немецкого правительства Штеффена Хебештрайта по итогам переговоров.
"Канцлер и украинский президент обменялись информацией об актуальной военной и гуманитарной ситуации на Украине. Они согласились с тем, что дипломатическое переговорное решение между Украиной и Россией требует немедленного окончания боевых действий со стороны России и вывода российских войск из Украины", - сказал он.
Как сообщалось, ранее Владимир Зеленский пригласил канцлера Германии Олафа Шольца и федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера приехать в Киев.
Напомним, что ранее украинская власть отказалась принимать Штайнмайера в Киеве. Конфликт удалось уладить во время телефонного разговора президентов.
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