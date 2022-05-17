Зеленский и Шольц озвучили условие для переговоров с Россией

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Оба политика уверены, что дипломатическое урегулироание войны в Украине возможно лишь после вывода войск РФ с территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя немецкого правительства Штеффена Хебештрайта по итогам переговоров.