Зеленський та Шольц озвучили умову для переговорів з Росією

Президент Володимир Зеленський провів переговори із канцлером ФРН Олафом Шольцем . Обидва політики впевнені, що дипломатичне врегулювання війни в Україні можливе лише після виведення військ РФ із території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника німецького уряду Штеффена Хебештрайта за підсумками переговорів.

"Канцлер та український президент обмінялися інформацією про актуальну військову та гуманітарну ситуацію в Україні. Вони погодилися з тим, що дипломатичне переговорне рішення між Україною та Росією вимагає негайного закінчення бойових дій з боку Росії та виведення російських військ з України", - сказав він.

Як повідомлялось, Володимир Зеленський запросив канцлера Німеччини Олафа Шольца і федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра приїхати до Києва.

Також нагадаємо, що раніше українська влада відмовилася приймати Штайнмаєра в Києві. Конфлікт вдалося залагодити під час телефонної розмови президентів.

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