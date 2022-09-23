Зеленський "шокований" відсутністю допомоги Ізраїлю

"Я шокований. Не розумію. Ізраїль нам нічого не дав, нічого, нуль... Я розумію, що вони повинні захищати свою землю, але я отримав інформацію про те, що Ізраїль експортує своє озброєння в інші країни", - сказав він.

При цьому Зеленський додав, що не звинувачує лідерів країни.

"Я не звинувачую лідерів. Я констатую факти: були дискусії з керівництвом Ізраїлю, і це не допомогло Україні. Можна помітити вплив Росії на Ізраїль", - сказав він.

При цьому Зеленський зазначив, що вважає Ізраїль незалежною державою. Президент також сказав, що громадянське суспільство підтримує Україну.

"Чому б не дати нам протиповітряну оборону?" - спитав він.

Крім цього, Зеленський повідомив, що підтримує діалог із президентом Франції Еммануелем Макроном. За його словами, французький лідер допомагає Україні та знає про потребу постачання нового озброєння.

"Хотілося б рішучіших дій з боку Німеччини, Туреччини та США, тому що виробників зенітної зброї мало", - додав президент.