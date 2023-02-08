ua ru
Чт, 09 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський щодо ставлення до РФ після зміни Путіна: Заходу доведеться переглянути свою політику

Новость на русском →
Київ, Середа 08 лютого 2023 23:00
Зеленський щодо ставлення до РФ після зміни Путіна: Заходу доведеться переглянути свою політику Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Світовій спільноті доведеться переглянути свою політику щодо Росії, навіть якщо до влади прийде інший лідер.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Le Figaro.

"Світ більше не буде розмовляти з Росією в колишньому ключі. Заходу доведеться переглянути свою політику щодо Росії, навіть якщо до влади в Москві прийде інший лідер. Ви повинні змінити своє бачення", - заявив він.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Путін досі не виявляє щирого інтересу до дипломатичного врегулювання війни в Україні.

Крім того, раніше Зеленський заявляв, що йому не цікаві переговори з російським диктатором, додавши, що після повномасштабного вторгнення Путін для нього ніхто.

Також Зеленський говорив, що не бачить, з ким можна говорити в Росії і заявляв, що немає впевненості в тому, що Путін ще живий.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський: давайте зробимо так, щоб росіяни думали, коли буде наступ України
Зеленський: давайте зробимо так, щоб росіяни думали, коли буде наступ України
DAILY
Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"
Ростислав Шаправськийголовний редактор Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"