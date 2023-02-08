Зеленський щодо ставлення до РФ після зміни Путіна: Заходу доведеться переглянути свою політику

Світовій спільноті доведеться переглянути свою політику щодо Росії, навіть якщо до влади прийде інший лідер.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Le Figaro.

"Світ більше не буде розмовляти з Росією в колишньому ключі. Заходу доведеться переглянути свою політику щодо Росії, навіть якщо до влади в Москві прийде інший лідер. Ви повинні змінити своє бачення", - заявив він.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Путін досі не виявляє щирого інтересу до дипломатичного врегулювання війни в Україні.

Крім того, раніше Зеленський заявляв, що йому не цікаві переговори з російським диктатором, додавши, що після повномасштабного вторгнення Путін для нього ніхто.

Також Зеленський говорив, що не бачить, з ким можна говорити в Росії і заявляв, що немає впевненості в тому, що Путін ще живий.

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