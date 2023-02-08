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Путін зараз не виявляє щирого інтересу до дипломатії, - Блінкен

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Середа 08 лютого 2023 21:45
Путін зараз не виявляє щирого інтересу до дипломатії, - Блінкен Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Chris J Ratcliffe/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Президент РФ Володимир Путін і досі не виявляє щирого інтересу до дипломатичного врегулювання війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Путін зараз не виявляє щирого інтересу до дипломатії", - сказав Блінкен.

За його словами, найкращий спосіб прискорити перспективи реальної дипломатії - це продовжувати схиляти ситуацію на полі бою на користь України.

При цьому він зазначив, що для США та їх союзників зараз критично важливо продовжувати та нарощувати підтримку України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що йому не цікаві переговори з російським диктатором зараз, додавши, що після повномасштабного вторгнення Путін для нього ніхто.

Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що не бачить з ким можна говорити в Росії та заявив, що немає впевненості у тому, що Путін ще живий.

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