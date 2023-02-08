ua ru
Чт, 09 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский об отношении к РФ после смены Путина: Западу придется пересмотреть свою политику

Новина українською →
Киев, Среда 08 февраля 2023 23:00
Зеленский об отношении к РФ после смены Путина: Западу придется пересмотреть свою политику Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Мировому сообществу придется пересмотреть свою политику в отношении России, даже если к власти придет другой лидер.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Le Figaro.

"Мир больше не будет разговаривать с Россией в прежнем ключе. Западу придется пересмотреть свою политику в отношении России, даже если к власти в Москве придет другой лидер. Вы должны изменить свое видение", - заявил он.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Путин до сих пор не проявляет искренний интерес к дипломатическому урегулированию войны в Украине.

Кроме того, ранее Зеленский заявлял, что ему не интересны переговоры с российским диктатором сейчас, добавив, что после полномасштабного вторжения Путин для него никто.

Также Зеленский говорил, что не видит, с кем можно говорить в России, и заявлял, что нет уверенности в том, что Путин еще жив.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
Зеленский: давайте сделаем так, чтобы россияне думали, когда будет наступление Украины
Зеленский: давайте сделаем так, чтобы россияне думали, когда будет наступление Украины
DAILY
Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"
Ростислав Шаправскийглавный редактор Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"