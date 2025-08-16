UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Зеленський ще не отримував звістки від Трампа після розмови з Путіним, - FT

Фото: Зеленський, Путін, Трамп (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський ще чекає на дзвінок від президента США Дональда Трампа після його перемовин з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як пише видання, близький до Зеленського співрозмовник стверджує, що український той поки що не отримував жодних звісток від Трампа після переговорів із Путіним і назвав ситуацію "дуже дивною".

Інше джерело охарактеризувало підсумки саміту на Алясці як "нічогобургер"(nothingburger - вислів, який використовують для опису ситуації, що привертає багато уваги, але при ближчому розгляді виявляється практично неважливою - ред.).

Детально про те, що відомо про зустріч Трампа та Путіна - читайте у текстовій онлайн-трансляції РБК-Україна.

Саміт на Алясці: що відомо

Президент США Дональд Трамп зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним в Анкориджі, штат Аляска, де головною темою переговорів стала війна в Україні. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

Спочатку планувалося, що переговори відбудуться у форматі "тет-а-тет", проте згодом вони пройшли у форматі "три на три" і тривали близько трьох годин.

З американської сторони на зустрічі також були присутні держсекретар Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф. Разом з Путіним брали участь міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та його помічник Юрій Ушаков.

Представники російської делегації вже охарактеризували переговори між Трампом і Путіним на Алясці як "позитивні". Зокрема, посол Росії в США Олександр Дарчієв заявив, що атмосфера переговорів була "в цілому позитивною".

Сам же Трамп вже заявив, що після розмови з Путіним зателефонує президенту Володимиру Зеленському.

Про що говорили Трамп і Путін і чи є "угода" щодо України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зустріч Трампа та ПутінаДональд ТрампВолодимир ЗеленськийАляска