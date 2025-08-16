Зеленський ще не отримував звістки від Трампа після розмови з Путіним, - FT

Як пише видання, близький до Зеленського співрозмовник стверджує, що український той поки що не отримував жодних звісток від Трампа після переговорів із Путіним і назвав ситуацію "дуже дивною".

Інше джерело охарактеризувало підсумки саміту на Алясці як "нічогобургер"(nothingburger - вислів, який використовують для опису ситуації, що привертає багато уваги, але при ближчому розгляді виявляється практично неважливою - ред.).

Детально про те, що відомо про зустріч Трампа та Путіна - читайте у текстовій онлайн-трансляції РБК-Україна.

Саміт на Алясці: що відомо

Президент США Дональд Трамп зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним в Анкориджі, штат Аляска, де головною темою переговорів стала війна в Україні. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

Спочатку планувалося, що переговори відбудуться у форматі "тет-а-тет", проте згодом вони пройшли у форматі "три на три" і тривали близько трьох годин.

З американської сторони на зустрічі також були присутні держсекретар Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф. Разом з Путіним брали участь міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та його помічник Юрій Ушаков.