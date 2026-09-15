Зеленський: ще один перехоплювач реактивних "Шахедів" пройшов випробування

Україна успішно випробувала ще один перехоплювач російських реактивних безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.
Глава держави розповів про доповідь головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого про новий крок українських виробників.
"Є успішне випробування ще одного перехоплювача проти російських реактивних дронів. "Шахед" був успішно уражений, але треба доопрацювати деякі аспекти керування перехоплювачем. Роботу продовжуємо - ще потрібен час", - зазначив президент.
Зеленський додав, що говорив із Драпатим про подальші військові операції і далекобійні удари.
"Разом з Євгенієм Хмарою (міністр оборони України, - ред.) та головнокомандувачем ЗСУ визначили наступні пріоритетні цілі, необхідний для цього обсяг засобів, заходи підготовки. Результати по далекобійному впливу на російську нафтову основу війни достатньо вагомі, і саме це додає необхідного потенціалу дипломатії", - наголосив президент.
Глава держави зауважив, що Україна готова до деескалаційних кроків, але партнери повинні забезпечити "чесність Росії в реалізації її деескалаційних кроків щодо нашої критичної інфраструктури - довгостроково й надійно".
Нагадаємо, 14 вересня Зеленський заявив, що протидія реактивним "Шахедам" є головним викликом для українського ВПК. Він зазначив, що є нові розробки, які тестуються у прискореному темпі.
Раніше глава дердави заявляв, що Україна потребує від партнерів спільного виробництва зброї для протидії російським реактивним дронам.