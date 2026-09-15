Зеленський: ще один перехоплювач реактивних "Шахедів" пройшов випробування

Глава держави розповів про доповідь головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого про новий крок українських виробників.

"Є успішне випробування ще одного перехоплювача проти російських реактивних дронів. "Шахед" був успішно уражений, але треба доопрацювати деякі аспекти керування перехоплювачем. Роботу продовжуємо - ще потрібен час", - зазначив президент.

Зеленський додав, що говорив із Драпатим про подальші військові операції і далекобійні удари.

"Разом з Євгенієм Хмарою (міністр оборони України, - ред.) та головнокомандувачем ЗСУ визначили наступні пріоритетні цілі, необхідний для цього обсяг засобів, заходи підготовки. Результати по далекобійному впливу на російську нафтову основу війни достатньо вагомі, і саме це додає необхідного потенціалу дипломатії", - наголосив президент.

Глава держави зауважив, що Україна готова до деескалаційних кроків, але партнери повинні забезпечити "чесність Росії в реалізації її деескалаційних кроків щодо нашої критичної інфраструктури - довгостроково й надійно".