Зеленський про перехоплювачі реактивних "Шахедів": прискорюємо всі процеси

Протидія російським реактивним "Шахедам" є головним викликом для ВПК України. Проте вже є нові розробки, які тестуються у прискореному темпі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Україна прискорює розробку перехоплювачів реактивних "Шахедів"

Зеленський заслухав доповіді щодо:

протидії російським "Шахедам",

роботи з виробниками щодо нового покоління перехоплювачів дронів для захисту від реактивних "Шахедів".

"Є розробки, тривають випробування. Прискорюємо всі процеси. Україні потрібен робочий інструмент захисту в достатніх обсягах і з необхідною ефективністю", - каже президент.

Ще він обговорив з міністром оборони Євгенієм Хмарою та Головкомом ЗСУ Михайлом Драпатим кроки, які можуть пришвидшити результат.

"Фінансову основу для цієї роботи забезпечили", - пообіцяв Зеленський.

Ситуація на фронті

Також президент заслухав доповіді по ситуації на фронті.

"Захищаємо наші позиції та обороняємось активно. Особливо вдячний нашим воїнам на Донеччині: 3-му армійському корпусу, 66-й та 125-й механізованим бригадам, 46-й окремій аеромобільній бригаді. Слава Україні!" - резюмував він.