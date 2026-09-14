Зеленський про перехоплювачі реактивних "Шахедів": прискорюємо всі процеси
Протидія російським реактивним "Шахедам" є головним викликом для ВПК України. Проте вже є нові розробки, які тестуються у прискореному темпі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.
Україна прискорює розробку перехоплювачів реактивних "Шахедів"
Зеленський заслухав доповіді щодо:
- протидії російським "Шахедам",
- роботи з виробниками щодо нового покоління перехоплювачів дронів для захисту від реактивних "Шахедів".
"Є розробки, тривають випробування. Прискорюємо всі процеси. Україні потрібен робочий інструмент захисту в достатніх обсягах і з необхідною ефективністю", - каже президент.
Ще він обговорив з міністром оборони Євгенієм Хмарою та Головкомом ЗСУ Михайлом Драпатим кроки, які можуть пришвидшити результат.
"Фінансову основу для цієї роботи забезпечили", - пообіцяв Зеленський.
Ситуація на фронті
Також президент заслухав доповіді по ситуації на фронті.
"Захищаємо наші позиції та обороняємось активно. Особливо вдячний нашим воїнам на Донеччині: 3-му армійському корпусу, 66-й та 125-й механізованим бригадам, 46-й окремій аеромобільній бригаді. Слава Україні!" - резюмував він.
Раніше РБК-Україна писало, що незабаром стартує перший етап випробувань антибалістичної системи Freyja, яку Україна створює спільно з європейськими союзниками. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Крім того, Зеленський попередив, що Росія намагатиметься завадити реалізації проєкту та "вкинути якусь гадость", щоб затягнути об'єднання партнерів.
Також стало відомо, що Україна потребує від партнерів спільного виробництва зброї для протидії російським реактивним дронам.