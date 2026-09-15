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Зеленский: еще один перехватчик реактивных "Шахедов" прошел испытания

15:10 15.09.2026 Вт
2 мин
Президент также заявил о новых целях для "дальнобойных санкций" Украины
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)

Украина успешно испытала еще один перехватчик российских реактивных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал о докладе главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о новом шаге украинских производителей.

"Есть успешное испытание еще одного перехватчика против российских реактивных дронов. "Шахед" был успешно поражен, но надо доработать некоторые аспекты управления перехватчиком. Работу продолжаем - еще нужно время", - отметил президент.

Зеленский добавил, что говорил с Драпатым о дальнейших военных операциях и дальнобойных ударах.

"Вместе с Евгением Хмарой (министр обороны Украины, - ред.) и главнокомандующим ВСУ определили следующие приоритетные цели, необходимый для этого объем средств, мероприятия подготовки. Результаты по дальнобойному влиянию на российскую нефтяную основу войны достаточно весомы, и именно это добавляет необходимого потенциала дипломатии", - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что Украина готова к деэскалационным шагам, но партнеры должны обеспечить "честность России в реализации ее деэскалационных шагов в отношении нашей критической инфраструктуры - долгосрочно и надежно".

Напомним, 14 сентября Зеленский заявил, что противодействие реактивным "Шахедам" является главным вызовом для украинского ВПК. Он отметил, что есть новые разработки, которые тестируются в ускоренном темпе.

Ранее глава государства заявлял, что Украина требует от партнеров совместного производства оружия для противодействия российским реактивным дронам.

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