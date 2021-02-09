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Зеленский сформировал делегацию для переговоров на безопасностном Форуме ОБСЕ

Автор: Даша Харченко

Президент Владимир Зеленский создал делегацию для участия в переговорах на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, Совместной консультативной группы и Консультативной комиссии по открытому небу. Форум пройдет в январе-декабре 2021 года в Вене.

Текст указа размещен на сайте президента.

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Возглавил делегацию постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, его заместители - начальник Главного управления военного сотрудничества и верификации Вооруженных Сил Украины Леонид Голопатюк, заместитель постпреда при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

Членами делегации стали заместитель директора Департамента по вопросам безопасности, обороны, деятельности органов юстиции и предотвращения коррупции, начальник Управления по вопросам обороны Секретариата Кабинета Министров Анатолий Горбач, главный консультант - заместитель главного инспектора отдела контроля за деятельностью военных формирований Инспекции по вопросам контроля за деятельностью военных формирований Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса Президента Сергей Коваленко, представитель Минобороны в Постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене Владимир Приходько

В состав делегации включены также начальник отдела реализации Договора "Открытое небо" управления верификации Главного управления военного сотрудничества и верификации ВСУ Виктор Рыжак и начальник этого управления Владимир Собора.

Министру иностранных дел разрешено привлекать для обеспечения работы делегации советников, экспертов, технических представителей.

Напомним, в апреле 2020 года Украина получила председательство в Форуме безопасного сотрудничества ОБСЕ, который до этого возглавляла Турция.

РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты полностью поддерживают заявление действующего председателя ОБСЕ Анн Линде о том, что вопрос урегулирования конфликта в Украине должна включать и Крым. СММ ОБСЕ должна получить доступ на полуостров.

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