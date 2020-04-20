Украина возглавила Форум сотрудничества в сфере безопасности ОБСЕ

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

К вопросам пленарных заседаний войдет милитаризация Азово-Черноморского бассейна

В понедельник, 20 апреля, Украина получила председательство в Форуме сотрудничества в сфере безопасности ОБСЕ, который до этого возглавляла Турция. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Украина сосредоточит внимание участников форума на необходимости возобновления соблюдения основополагающих принципов ОБСЕ и норм международного права, а также важность совместной работы над совершенствованием военно-политического инструментария ОБСЕ.

Отмечается, что к приоритетным вопросам рассмотрения пленарных заседаний прежде всего войдут:

гибридные угрозы;

милитаризация и препятствование судоходству в Азово-Черноморском бассейне;

нераспространения оружия массового уничтожения;

роль женщин в вопросах мира и безопасности.

Напомним, ранее в ОБСЕ приветствовали проведение обмена пленными между Украиной и боевиками так называемых "ДНР" и "ЛНР". В ОБСЕ назвали обмен пленными очень символичным, а также выразили надежду, что он будет способствовать выполнению других пунктов минских договоренностей.

Также РБК-Украина писало, что в начале марта ОБСЕ фиксировала уменьшение количества обстрелов на Донбассе. С 23 марта по 5 апреля было зафиксировано около 8,7 тысячи обстрелов, что на 23% меньше предыдущего двухнедельного периода.