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Вопрос по Украине должен включать Крым: США поддержали заявление в ОБСЕ

Вена, Четверг 28 января 2021 23:11
Вопрос по Украине должен включать Крым: США поддержали заявление в ОБСЕ
Фото: флаг ОБСЕ (flickr.com/osce_smmu)
Автор: Артур Родивилов

Соединенные Штаты полностью поддерживают заявление действующего председателя ОБСЕ Анн Линде о том, что вопрос урегулирования конфликта в Украине должен включать и Крым. СММ ОБСЕ должна получить доступ и на полуостров.

Об этом заявила временная руководитель миссии США при ОБСЕ Кортни Остриен.

Она подчеркнула, что протесты российской делегации в ОБСЕ на прошлой неделе по поводу заявлений Анн Линде являются абсолютно неоправданными.

По ее словам, эти российские возражения идут вразрез с преобладающим мнением стран-участниц ОБСЕ, но также и ООН, и Европейского суда по правам человека: "Крым - это Украина".

"Мандат СММ, который был одобрен этим постоянным советом, обеспечивает миссии "свободный и безопасный доступ на всю территорию Украины". И мы все знаем, что Крым - это Украина", - заявила временная руководитель миссии США при ОБСЕ.

Напомним, сегодня ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации, отклонив предложение Украины об отстранении представителей РФ. Решение об отстранении российской делегации поддержали лишь 37 представителей ПАСЕ, против - 115.

Ранее украинская делегация во время открытия зимней сессии ПАСЕ оспорила полномочия российской делегации.

При этом Украина предлагала ПАСЕ компромисс - дать еще полгода на диалог с Россией, но если за этот период не будет положительного движения, прекратить полномочия делегации РФ.

Отметим, в прошлом году ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации в полном объеме. За ратификацию полномочий делегации проголосовали 96 парламентариев, против 44, воздержались - 7.

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