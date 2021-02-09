Зеленський сформував делегацію для переговорів на безпековому Форумі ОБСЄ

Очолив делегацію постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк, його заступники - начальник Головного управління військового співробітництва і верифікації Збройних Сил України Леонід Голопатюк, заступник постпреда при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський.

Членами делегації стали заступник директора Департаменту з питань безпеки, оборони, діяльності органів юстиції та запобігання корупції, начальник Управління з питань оборони Секретаріату Кабінету Міністрів Анатолій Горбач, головний консультант - заступник головного інспектора відділу контролю за діяльністю військових формувань Інспекції з питань контролю за діяльністю військових формувань Департаменту з питань національної безпеки та оборони Офісу Президента Сергій Коваленко, представник Міноборони у Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні Володимир Приходько.

До складу делегації включені також начальник відділу реалізації Договору "Відкрите небо" управління верифікації Головного управління військового співробітництва і верифікації ЗСУ Віктор Рижак і начальник цього управління Володимир Собора.

Міністрові закордонних справ дозволено залучати для забезпечення роботи делегації радників, експертів, технічних представників.