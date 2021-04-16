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Зеленский о "Северном потоке-2": это не бизнес, это - война

Новина українською → Киев, Пятница 16 апреля 2021 10:25
Зеленский о "Северном потоке-2": это не бизнес, это - война Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский назвал строительство газопровода "Северный поток-2" энергетическим ударом России. Это информационная и энергетическая война.

Об этом он заявил в интервью изданию Le Figaro, сообщает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, если "Северный поток-2" достроят - не только Украина проиграет.

"Поэтому какая разница, какие войска воюют против тебя? Надо помнить - это ("Северный поток", - ред.) не вопрос бизнеса. Бизнеса Европы и России. Нет, это вопрос войны", - заявил он.

Отметим, что уже летом этого года Россия планирует достроить газопровод "Северный поток-2". В это же время планируют запустить первые объемы в сторону Германии.

Кроме того, в Германии трубопровод Eugal, который в будущем должен будет принимать газ из "Северного потока-2", достиг полной мощности прокачки.

Напомним, глава МИД Германии против остановки "Северного потока-2" из-за агрессии РФ против Украины.

Ранее в Госдепе США назвали условие введения новых санкций против "Северного потока-2".

В Германии же пытаются выиграть время, чтобы завершить строительство российского газопровода, несмотря на санкции со стороны США.

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