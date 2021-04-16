Зеленський про "Північний потік-2": це не бізнес, це - війна
Президент України Володимир Зеленський назвав будівництво газопроводу "Північний потік-2" енергетичним ударом Росії. Це інформаційна та енергетична війна.
Про це він заявив в інтерв'ю виданню Le Figaro, повідомляє прес-служба Офісу президента.
За його словами, якщо "Північний потік-2" добудують - не лише Україна програє.
"Тому яка різниця, які війська воюють проти тебе? Треба пам’ятати - це ("Північний потік", - ред.) не питання бізнесу. Бізнесу Європи й Росії. Ні, це питання війни", - заявив він.
Зазначимо, вже цього літа Росія планує добудувати газопровід "Північний потік-2". В цей же час планується і запустити перші обсяги в сторону Німеччини.
Крім того, в Німеччині трубопровід Eugal, який у майбутньому повинен буде приймати газ із "Північного потоку-2", досяг повної потужності прокачування.
Нагадаємо, голова МЗС Німеччини проти зупинки "Північного потоку-2" через агресію РФ проти України.
Раніше в Держдепі США назвали умову введення нових санкцій проти "Північного потоку-2".
У Німеччині ж намагаються виграти час, щоб завершити будівництво російського газопроводу, попри санкції з боку США.