Зеленский сел за руль и проверил отремонтированную трассу Запорожье-Мариуполь

Президент Украины Владимир Зеленский сел за руль автомобиля, чтобы лично протестировать трассу Запорожье-Мариуполь, которую отремонтировали за рекордный для Украины срок в три месяца. Соответствующее видео опубликовано на официальной странице Офиса президента Украины в Facebook.

"Дорога, насколько мне известно, впервые была построена в 60-ых годах еще в советское время, а потом уже ремонтировали ее только в 90-ых. Она была более или менее нормально сделана и почти через 30 лет построена эта дорога", - сказал Зеленский во время подхода к прессе.

Президент напомнил, что 70 км трассы Запорожье-Мариуполь строили целых три года. Остальные 130 км удалось отремонтировать всего за три месяца.

"Если все дороги мы будем так строить в стране - мы успеем за четыре с половиной года построить важнейшие трассы нашей страны и объединим Украину. Объединим не только всех людей, но и инфраструктуру. Это самое важное", - отметил он.

По его словам, теперь надо следить за тем, чтобы новую трассу "не развалили".

Со своей стороны, премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что когда было принято решение построить дорогу Запорожье-Мариуполь за три месяца, многие в это не верили. На трассе работали более 600 единиц техники и более тысячи человек.

"Очень правильный месседж о том, что теперь ее важно сохранить. Потому что здесь есть порт. А порт - это традиционно место, куда едут грузовики и часто они нарушают весовой режим. Поэтому мы уже говорили сегодня с мэрией о том, что мы передадим им часть функций для того, чтобы вместе город и государство контролировали. Мы вчера говорили много с людьми в Мариуполе - это для них знаковый объект, который дает им надежду и показывает, что Украина может возродиться", - сказал Гончарук.

Он также добавил, что правительство планирует зимой провести подготовительную работу, чтобы с наступлением весны начать по всей стране большое строительство дорог.

Напомним, ранее о ходе строительства трассы Запорожье-Мариуполь подробно сообщал советник премьер-министра Юрий Голик. После того, как работы были завершены, он опубликовал видео, на котором видно, как выглядит трасса Запорожье-Мариуполь имеет теперь.