Голик: по скорости ремонта трассы Запорожье-Мариуполь побиты все рекорды

Фото: Юрий Голик (из открытых источников)

130 километров трассы было сделано всего за 68 дней

На трассе Запорожье-Мариуполь закончены асфальтные работы, осталось в некоторых местах нанести разметку. Об этом рассказал советник премьер-министра Украины Юрий Голик, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Таким образом, как сообщил Голик, 130 километров трассы было сделано всего за 68 дней.

"Эта трасса была построена в 1962 - 1965 годах. С 90-х годов прошлого столетия трасса не ремонтировалась. В 2016-м году начали ее ремонт. За три года отремонтировали 70 км. 19 июля 2019 года было принято решение отремонтировать эту трассу всю. В этом году. За три месяца. 25 июля стартовали работы на этой трассе по новому графику - за три месяца, а не три года. Мы это сделали. Даже быстрее, чем было задумано. Все работы по асфальту сегодня вечером закончены. Осталась разметка там, где ее еще не нанесли, знаки, обочины, подрезка деревьев", - сообщил он.

Дорога жизни. Трасса Запорожье - Мариуполь. Была построена в 1962 - 1965 годах. С 90-х годов прошлого столетия трасса... Опубліковано Юрієм Голиком Понеділок, 30 вересня 2019 р.

Как отметил Голик, на трассе работали 637 единиц техники и 1 086 человек.

"Это рекорд Украины по скорости ремонта дорог. Такие темпы должны стать нормой. Мы показали, как могут ремонтироваться дороги. Мы наглядно продемонстрировали каким должен быть подход", - заявил он.

Как сообщалось, ремонт трассы Запорожье — Мариуполь, которая стала символом долгостроя (работы длились с 2016 года), после утверждения в конце июля Офисом президента нового плана строительства должен был состояться за три месяца.