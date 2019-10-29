Зеленський сів за кермо і перевірив відремонтовану трасу Запоріжжя-Маріуполь

Президент України Володимир Зеленський сів за кермо автомобіля, щоб особисто протестувати трасу Запоріжжя-Мариуполь, яку відремонтували за рекордний для України термін в три місяці. Відповідне відео було опубліковано на офіційній сторінці Офісу президента України в Facebook.

"Дорога, наскільки мені відомо, вперше була побудована в 60-их роках ще в радянський час, а потім вже ремонтували її лише у 90-их. Вона була більш або менш нормально зроблена і майже через 30 років побудована ця дорога", - сказав Зеленський під час підходу до преси.

Президент нагадав, що 70 км траси Запоріжжя-Маріуполь будували цілих три роки. Решта 130 км вдалося відремонтувати лише за три місяці.

"Якщо всі дороги ми будемо будувати в країні - ми встигнемо за чотири з половиною роки побудувати найважливіші траси нашої країни і об'єднаємо Україну. Об'єднаємо не тільки всіх людей, але і інфраструктуру. Це найважливіше", - зазначив він.

За його словами, тепер треба стежити за тим, щоб нову трасу "не розвалили".

Зі свого боку, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розповів, що коли було прийнято рішення побудувати дорогу Запоріжжя-Маріуполь за три місяці, багато хто в це не вірили. На трасі працювали понад 600 одиниць техніки і понад тисячі осіб.

"Дуже правильний меседж про те, що тепер важливо зберегти її. Тому що тут є порт. А порт - це традиційно місце, куди їдуть вантажівки і часто вони порушують ваговий режим. Тому ми вже говорили сьогодні з мерією про те, що ми передамо їм частину функцій для того, щоб разом місто і держава контролювали. Ми вчора говорили багато з людьми в Маріуполі - це для них знаковий об'єкт, який дає їм надію і показує, що Україна може відродитися", - сказав Гончарук.

Він також додав, що уряд планує взимку провести підготовчу роботу, щоб з настанням весни розпочати по всій країні велике будівництво доріг.

Нагадаємо, раніше про хід будівництва траси Запоріжжя-Маріуполь докладно повідомляв радник прем'єр-міністра Юрій Голик. Після того, як роботи були завершені, він опублікував відео, на якому видно, як виглядає траса Запоріжжя-Маріуполь має тепер.