Зеленский о сегодняшних обстрелах: Россия стала крупнейшей террористической организацией мира

После обстрелов оккупантами Кременчуга и Харькова 27 июня президент Владимир Зеленский назвал Россию крупнейшей террористической организацией мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.
"Российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира. Это факт. И это должен быть юридический факт", - сказал он.
Зеленский отметил, что каждый в мире должен знать, что покупать или перевозить российскую нефть, сохранять связи с банками РФ, платить налоги и пошлины российскому государству значит давать деньги террористам.
Напомним, 27 июня оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. Сейчас известно о 13 погибших.
Последние новости о событиях в Кременчуге можно прочитать в материале РБК-Украина.
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