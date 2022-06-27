Зеленський про сьогоднішні обстріли: Росія стала найбільшою терористичною організацією світу

Після обстрілів окупантами Кременчуку і Харкова 27 червня президент Володимир Зеленський назвав Росію найбільшою терористичною організацією світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента.

"Російська держава стала найбільшою терористичною організацією світу. Це факт. І це має бути юридичний факт", - сказав він.

Зеленський зазначив, що кожен у світі повинен знати, що купувати чи перевозити російську нафту, зберігати зв'язки з банками РФ, платити податки й мита російській державі означає давати гроші терористам.