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Зеленський про сьогоднішні обстріли: Росія стала найбільшою терористичною організацією світу

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Після обстрілів окупантами Кременчуку і Харкова 27 червня президент Володимир Зеленський назвав Росію найбільшою терористичною організацією світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента.

"Російська держава стала найбільшою терористичною організацією світу. Це факт. І це має бути юридичний факт", - сказав він.

Зеленський зазначив, що кожен у світі повинен знати, що купувати чи перевозити російську нафту, зберігати зв'язки з банками РФ, платити податки й мита російській державі означає давати гроші терористам.

Нагадаємо, 27 червня окупанти нанесли ракетний удар по торговельному центру в Кременчуці. Наразі відомо про 13 загиблих.

Останні новини про події в Кременчуці можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України