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Зеленский провел срочные консультации с Макроном и Шольцем после заявлений на Совбезе РФ

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Киев, Понедельник 21 февраля 2022 19:54
Зеленский провел срочные консультации с Макроном и Шольцем после заявлений на Совбезе РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочные консультации с лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем после заявлений на заседании Совбеза России. По итогам этого заседания российский президент Владимир Путин примет решение о признании так называемых "ЛДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"В связи с заявлениями, прозвучавшими на заседании Совета безопасности Российской Федерации, провел срочные консультации с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем и созвал СНБО", - сообщил Зеленский.

Напомним, сегодня Путин провел заседание Совета безопасности РФ по вопросу признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

Причем российскому президенту предлагают признать "ЛДНР" вообще в административных границах Донецкой и Луганской областей.

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Владимир Зеленский Владимир Путин ДНР ЛНР Эммануэль Макрон Олаф Шольц
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