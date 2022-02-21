Зеленский провел срочные консультации с Макроном и Шольцем после заявлений на Совбезе РФ
Президент Украины Владимир Зеленский провел срочные консультации с лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем после заявлений на заседании Совбеза России. По итогам этого заседания российский президент Владимир Путин примет решение о признании так называемых "ЛДНР".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
"В связи с заявлениями, прозвучавшими на заседании Совета безопасности Российской Федерации, провел срочные консультации с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем и созвал СНБО", - сообщил Зеленский.
Напомним, сегодня Путин провел заседание Совета безопасности РФ по вопросу признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".
Причем российскому президенту предлагают признать "ЛДНР" вообще в административных границах Донецкой и Луганской областей.