Зеленский побеседовал с Байденом. И начал заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. После чего начал заседание Совета безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Twitter .

По его словам, после у него запланирован телефонный разговор с премьер0-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Обсудил события последних часов с президентом США Джо Байденом. Начинаем заседание СНБО. Также запланирован разговор с премьером Британии Борисом Джонсоном", - написал он.