ru ua
Пн, 21 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский побеседовал с Байденом. И начал заседание СНБО

Новина українською →
Киев, Понедельник 21 февраля 2022 21:56
Зеленский побеседовал с Байденом. И начал заседание СНБО Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. После чего начал заседание Совета безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Twitter.

По его словам, после у него запланирован телефонный разговор с премьер0-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Обсудил события последних часов с президентом США Джо Байденом. Начинаем заседание СНБО. Также запланирован разговор с премьером Британии Борисом Джонсоном", - написал он.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ, на который вынес вопрос необходимости признания так называемых "ДНР" и "ЛНР". Члены Совбеза РФ поддержали инициативу насчет "ЛДНР".

После чего выступил с обращением и заявил, что признает независимость "ЛДНР".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский СНБО Джозеф Байден
NEWS
Арбитраж в Гааге начинает слушания о компенсации "Нафтогазу" 10 млрд долларов за активы в Крыму
Арбитраж в Гааге начинает слушания о компенсации "Нафтогазу" 10 млрд долларов за активы в Крыму
DAILY
Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше