Зеленский побеседовал с Байденом. И начал заседание СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. После чего начал заседание Совета безопасности и обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Twitter.
По его словам, после у него запланирован телефонный разговор с премьер0-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
"Обсудил события последних часов с президентом США Джо Байденом. Начинаем заседание СНБО. Также запланирован разговор с премьером Британии Борисом Джонсоном", - написал он.
Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ, на который вынес вопрос необходимости признания так называемых "ДНР" и "ЛНР". Члены Совбеза РФ поддержали инициативу насчет "ЛДНР".
После чего выступил с обращением и заявил, что признает независимость "ЛДНР".