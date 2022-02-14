ru ua
Пн, 14 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский сегодня выступит с обращением к украинцам

Новина українською →
Киев, Понедельник 14 февраля 2022 18:56
Зеленский сегодня выступит с обращением к украинцам Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня вечером обратится к украинцам. Обращение покажут по основным телеканалам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированные источники.

Отметим, до этого в крайний раз Зеленский обращался к нации 25 января накануне встречи нормандских советников в Париже и заявлял о надеждах на прогресс в мирном урегулировании на Донбассе. Он также комментировал эвакуацию иностранных дипломатов на фоне угрозы российского вторжения.

Напомним, сегодня после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем украинский лидер заявил, что сегодня в Украине решается будущее европейской безопасности.

Кроме того, он предложил немецкой стороне стать гарантом транзита газа через Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Вторжение России в Украину
NEWS
День единения, а не нападения. Зеленский издал указ о праздновании 16 февраля
День единения, а не нападения. Зеленский издал указ о праздновании 16 февраля
DAILY
Высокое напряжение. Почему за выходные накалилась обстановка вокруг Украины
Владислав Красинский, Милан Лелич Высокое напряжение. Почему за выходные накалилась обстановка вокруг Украины