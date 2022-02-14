Зеленский сегодня выступит с обращением к украинцам
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня вечером обратится к украинцам. Обращение покажут по основным телеканалам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированные источники.
Отметим, до этого в крайний раз Зеленский обращался к нации 25 января накануне встречи нормандских советников в Париже и заявлял о надеждах на прогресс в мирном урегулировании на Донбассе. Он также комментировал эвакуацию иностранных дипломатов на фоне угрозы российского вторжения.
Напомним, сегодня после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем украинский лидер заявил, что сегодня в Украине решается будущее европейской безопасности.
Кроме того, он предложил немецкой стороне стать гарантом транзита газа через Украину.