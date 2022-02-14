Зеленский предложил Германии стать гарантом транзита газа через Украину

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Германии стать гарантом транзита газа через Украину. Нужно начать стратегический диалог в энергетической сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Предложил начать стратегический диалог в энергетической сфере в рамках которого будут определены энергетические гарантии и действенная поддержка нашего государства в энергетической сфере. Важно, чтобы Германия стала нашим гарантом в продолжении транзита газа через Украину", - сказал он.