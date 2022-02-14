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Зеленский предложил Германии стать гарантом транзита газа через Украину

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Украина, Понедельник 14 февраля 2022 16:12
Зеленский предложил Германии стать гарантом транзита газа через Украину Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Германии стать гарантом транзита газа через Украину. Нужно начать стратегический диалог в энергетической сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Предложил начать стратегический диалог в энергетической сфере в рамках которого будут определены энергетические гарантии и действенная поддержка нашего государства в энергетической сфере. Важно, чтобы Германия стала нашим гарантом в продолжении транзита газа через Украину", - сказал он.

Напомним, текущее транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским ПАО "Газпром" заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Она предусматривает бронирование "Газпромом" мощностей для транзита в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м в сутки) в 2020 году и по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м в сутки) в 2021-2024 годах.

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Владимир Зеленский Транзит газа
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