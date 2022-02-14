ru ua
Пн, 14 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський сьогодні виступить зі зверненням до українців

Новость на русском →
Київ, Понеділок 14 лютого 2022 18:56
Зеленський сьогодні виступить зі зверненням до українців Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні ввечері звернеться до українців. Звернення покажуть по основних телеканалах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформовані джерела.

Зазначимо, до цього востаннє Зеленський звертався до нації 25 січня напередодні зустрічі нормандських радників у Парижі і заявляв про надії на прогрес шодо мирного врегулювання на Донбасі. Він також коментував евакуацію іноземних дипломатів на тлі загрози російському вторгненню.

Нагадаємо, сьогодні після зустрічі із канцлером Німеччини Олафом Шольцем український лідер заявив, що сьогодні в Україні вирішується майбутнє європейської безпеки.

Крім того, він запропонував німецькій стороні стати гарантом транзиту газу через Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Вторгнення Росії до України
NEWS
День єднання, а не нападу. Зеленський видав указ про відзначення 16 лютого
День єднання, а не нападу. Зеленський видав указ про відзначення 16 лютого
DAILY
Висока напруга. Чому за вихідні загострилася обстановка навколо України
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Висока напруга. Чому за вихідні загострилася обстановка навколо України