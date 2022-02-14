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Зеленский: сегодня в Украине решается будущее европейской безопасности

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня будущее европейской безопасности решается в Украине. Глава государства добавил, что обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцом юридические гарантии защиты Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Зеленского с Олафом Шольцом.

"Именно в Украине сегодня решается будущая архитектура европейской безопасности, неотъемлемой частью которой является наша страна", - сказал Зеленский.

По его словам, в ход переговоров с немецким канцлером обсуждались ключевые подходы к созданию архитектуры безопасности в Европе. Также лидеры говорили о необходимости заложить в нее конкретные юридические гарантии, которые будут способны защитить Украину.

Напомним, ранее у президента РФ Владимира Путина заявили, что отказ Украины от вступления в НАТО поможет переговорам по так называемым "гарантиям безопасности".

Отметим, накануне Зеленский пригласил президента США Джо Байдена приехать в Украину, поскольку этот визит поможет деэскалации ситуации на границе.

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Владимир ЗеленскийОлаф Шольц