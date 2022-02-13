Зеленский считает, что визит Байдена поможет стабилизировать ситуацию вокруг Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре пригласил своего американского коллегу Джо Байдена приехать в Киев. Глава государства отметил, что этот визит пошлет России мощный сигнал и поможет деэскалации ситуации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Отмечается, что в ходе беседы Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку. Глава государства пригласил президента США посетить Украину с визитом.
"Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, которые являются решающими для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации". - цитирует ОП Зеленского.
Напомним, Зеленский и Байден 13 февраля провели телефонный разговор. Лидеры обсудили угрозу вторжения России в Украину.
Отметим, 12 февраля Зеленскому звонил президент Франции Эммануэль Макрон. Он рассказал о своем разговоре с российским лидером Владимиром Путиным.