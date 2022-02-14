Зеленський: сьогодні в Україні вирішується майбутнє європейської безпеки

Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні майбутнє європейської безпеки вирішується в Україні. Глава держави додав, що обговорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцом юридичні гарантії захисту України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Зеленського з Олафом Шольцом.

"Саме в Україні сьогодні вирішується майбутня архітектура європейської безпеки, невід'ємною частиною якої є наша країна", - сказав Зеленський.

За його словами, під час переговорів із німецьким канцлером обговорювалися ключові підходи до створення архітектури безпеки в Європі. Також лідери говорили про необхідність закласти в неї конкретні юридичні гарантії, які здатні захистити Україну.