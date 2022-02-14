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У Путина заявили, что отказ Украины от НАТО помог бы переговорам по "гарантиям"

Новина українською →
Москва, Понедельник 14 февраля 2022 13:08
У Путина заявили, что отказ Украины от НАТО помог бы переговорам по "гарантиям" Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

У президента России Владимира Путина заявили, что официально зафиксированный отказ Украины от НАТО стал бы "шагом к стабилизации обстановки". И, в частности, помог бы переговорам по так называемым "гарантиям безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Безусловно, каким-то образом зафиксированный, подтвержденный отказ Украины от идеи вступления в НАТО... Безусловно, это был бы шаг, который бы существенно способствовал формулировке более значимого ответа на российские озабоченности", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Предыстория

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил отказ от НАТО, чтобы не было войны с РФ. Это он заявил в эфире BBC Radio 5.

На вопрос ведущего, может ли Украина рассмотреть вариант не вступать в НАТО, Пристайко ответил: "Мы могли бы".

Дипломат уточнил, что "учитывая ту угрозу, которая есть", Украина могла бы быть вынуждена пойти на такой шаг.

После чего в Министерстве иностранных дел заявили, что эти слова вырваны из контекста, добавив, что лучшей гарантией безопасности для Украины был бы немедленный прием в НАТО.

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