У Путина заявили, что отказ Украины от НАТО помог бы переговорам по "гарантиям"

У президента России Владимира Путина заявили, что официально зафиксированный отказ Украины от НАТО стал бы "шагом к стабилизации обстановки". И, в частности, помог бы переговорам по так называемым "гарантиям безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Безусловно, каким-то образом зафиксированный, подтвержденный отказ Украины от идеи вступления в НАТО... Безусловно, это был бы шаг, который бы существенно способствовал формулировке более значимого ответа на российские озабоченности", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил отказ от НАТО, чтобы не было войны с РФ. Это он заявил в эфире BBC Radio 5.

На вопрос ведущего, может ли Украина рассмотреть вариант не вступать в НАТО, Пристайко ответил: "Мы могли бы".

Дипломат уточнил, что "учитывая ту угрозу, которая есть", Украина могла бы быть вынуждена пойти на такой шаг.

После чего в Министерстве иностранных дел заявили, что эти слова вырваны из контекста, добавив, что лучшей гарантией безопасности для Украины был бы немедленный прием в НАТО.